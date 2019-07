KOHALIK VAADE. Tšehhi protestid peaministrit vankuma ei pane, ühiskonna aga küll

Tšehhi protestide kindel tulemus on aga see, et need maalivad meile selge pildi olukorrast Kesk-Euroopas ja nii mõneski lääneriigis. Oleme jõudnud äärmiselt polariseerunud ühiskonna ajastusse, ning Poola, Ungari, Slovakkia ja Tšehhi on selle kohta head näited.