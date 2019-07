Stanishevist võib saada järgmine EP president

«Tema partei ei andnud talle toetus, aga ma hääletasin tema poolt, täpsemalt öeldes ma rääkisin kõikide oma kolleegidega, kes tulid minu juurde, et me toetame teda. Bulgaarlane nii kõrgel ja tähtsal kohal on küsimus aus ja uhkuses. Isegi kui tema enda rahvale ta ei meeldi,» sõnas Bulgaaria peaminister Boyko Borisov.

Peaministri sõnul ei teinud Stanishevi kandidatuuri pakkumist nemad: «See on EP töö, mitte meie.» Kui portaali Euractive ajakirjanik küsis uuesti Borisovilt sama küsimust, siis ta ütles, et see poleks aus kui ta ütleks ning kinnitas, et nemad ei saa pakkuda kandidaate: «Me saame ainult vahekokkuleppes öelda, kes on sotsialistidele, kes on EPP-le ja kes on liberaalidele.»