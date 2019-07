Õhurünnakus Liibüa pagulaskeskusele hukkus 40 migranti

«See on esialgne hinnang ja ohvrite arv võib tõusta,» ütles häirekeskuse pressiesindaja Osama Ali.

Haftar lubas möödunud nädalal pealetungi linnale jätkata ja vabastada see «terroristlikest võitlejatest», pidades ilmselt silmas sealse valitsusega lõdvalt seotud omakaitseväelasi.

Lahingud Tripolis ähvardavad paisata Liibüa uude vägivallakeerisesse, mis on võrreldav 2011. aasta konfiktiga, mille käigus kukutati kauaaegne diktaator Muammar Gaddafi.

Liibüas on Euroopa Liidu rahastatud kohalikud julgeolekujõud pidanud kinni tuhandeid migrante, kes on nüüd sattunud relvakonflikti keskele. Kinnipidamiskeskustes napib toitu ja muid esmatarbekaupu ning rahvusvahelised organisatsioonid on ärgitanud kiirendama migrantide ümberasustamist.