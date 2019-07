Thomas Jeffersoni kodulinn loobus tema sünniaastapäeva tähistamisest

Linnapea Nikuyah Walker märkis, et enam kui pool Charlottesville'i ja ümbritseva Albermarle maakonna rahvastikust orjastati kodusõja algul ja pärast linna vabastamist uniooni sõdurite poolt said 14 000 inimest taas vabaks.

Juhtumi järel tabas terav kriitika Trumpi, kes rääkis «väga kenadest inimestest» ja leidis, et «süüdi on mõlemad pooled».

Jefferson oli kolmas USA president ja üks iseseisvusdeklaratsiooni põhiautoreid. Paljude jaoks on ta Ameerika vabaduse ja võrdsuse ideaali võrdkuju. Viimastel aastatel on tema pärandit aga ümber hinnatud, kuivõrd need ideaalid on vastuolus sellega, et tal endal oli sadu orje.