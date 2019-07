Leedu peab NATO kaitsekulude sihi täitmiseks taas lisaraha eraldama

«Kui me peame seda tegema, teeme me seda ka sel aastal,» ütles ta ajakirjanikele.

Leedu tänavune kaitse-eelarve on 948 miljonit eurot. Summa tugines hinnangul, et see moodustab SKP-st 2,01 protsenti. Oodatust parema majanduskasvu tõttu teatas NATO varem sel nädalal, et Leedu kaitseeelarve jääb 1,98 protsendi juurde SKP-st.