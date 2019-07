Vene kaitseministeerium avaldas allveelaevaõnnetuse põhjuse

Nimelt küsis Venemaa president Vladimir Putin Severomorskist saabunud kaitseministrilt tuumareaktori seisukorra kohta ja presidendile vastates kinnitas Šoigu, et süvaveeaparaadi tuumareaktor on täielikult isoleeritud töökorras. See asjaolu kinnitab, et tulekahju puhkes tõepoolest tuumaallveelaeva pardal.