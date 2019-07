Prantsuse parlament võttis vastu interneti vihakõne seaduse

Seadus on koostatud Saksamaa samalaadse seaduse eeskujul ning on järjekordne samm Euroopas rassismi, antisemitismi, seksismi ja homofoobia ohjeldamiseks.

«Me ei tohiks sallida internetis seda, mida me ei salli tänaval,» ütles seaduse koostanud parlamendiliige Laetitia Avia kolmapäeval parlamendile. Ta lisas, et ei suuda ka ise enam kannatada rassilist viha, mille osaks ta sotsiaalmeedia trollide tõttu on langenud.