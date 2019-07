Peotulest sai enam kui 450 tulepeatuses osa ligi 100 000 inimest

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuhi Sten Weidebaumi sõnul tekkis sel korral maakonnast maakonda liikudes väga paljudel inimestel võimalus peotulest osa saada. "Tule teekonda planeerides uskusime, et sellest teekonnast kujuneb kultuurilooline retk läbi terve Eestimaa. Nüüd tagantjärele vaadates võib öelda, et iga maakond oli tõepoolest pingutanud selle nimel, et märgata ja väärtustada nii tuntumaid kui ka vähem tuntuid paiku sellel teel," rääkis Weidebaum. Ta lisas, et suurt rõõmu teeb see, et teekond kulges paljuski just väiksematel teedel, kuhu argipäeva peateid mööda ühest linnast teise tuhisedes tihti ei satu.