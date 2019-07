Nõrk majandus õõnestab Venemaa suurriiklust

Nõrka majandust on nimetatud Venemaa Achilleuse kannaks. Venemaa riiklik kogutoodang on väiksem kui Itaalial või Kanadal ja Moskva on kaotanud oma majandusliku juhtpositsiooni endise Nõukogude Liidu territooriumil. Naftal ja gaasil põhinev majandusmudel ei ole jätkusuutlik, vaid satub tulevikus üha suurematesse raskustesse globaalse energiasektori muutudes. Majanduslik nõrkus võib lisada survet kasutada Venemaa suhtelist tugevust, milleks on sõjaline jõud.