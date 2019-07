Veebihiiglane viib Pariisi linnasüdamest lapsed

Sel aastal õppis Vaugirardi algkoolis vaid 51 õpilast. Tegemist on ilmeka näitega sellest, et õpilaste arv Pariisi kesklinna koolides on järsult langenud, sest perekonnad on pealinnast ära kolinud. Paljud lapsevanemad ja kooliõpetajad süüdistavad kurvas trendis lühiüürituru vallutanud Airbnb-d.