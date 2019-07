Laulu- ja tantsupeo korraldajad kutsuvad heiskama Eesti lippe

Idee kutsuda inimesi üles heiskama laulu- ja tantsupeo päevadel rahvuslippe tekkis juba kaks aastat tagasi toimunud XII noorte laulu- ja tantsupeo meeskonnal ning toona tulid paljud eestimaalased ka selle üleskutsega kaasa. Nüüd näib, et lipu heiskamisest eesti rahva suurima peo ajal on kujunemas ilus traditsioon, mis usutavasti saadab ka järgnevaid laulu- ja tantsupidusid.

«Kuigi laulu- ja tantsupidu toimuvad Tallinnas, on see ikkagi osa igast külast, alevist ja linnast, kust tuhanded peolised saabuvad. Me ehime end peoks rahvarõivastega ja samamoodi võiksime kaunistada kodukohad sinimustvalgete lippudega, et suve suursündmus jõuaks tõepoolest üle kogu Eesti,» sõnas 2017. aasta noortepeo eel helilooja ja dirigent Rasmus Puur.