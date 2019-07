Vaike Rajaste: 20. tantsupidu oli kummardus eesti naisele

«Kõik andsid endast maksimumi, õhus oli palju hoolimist ja armastust. Kogu teekond, mis meid tänasesse päeva on toonud, nii lühemas kui ka pikemas vaates, on olnud imeline. Tantsupeo etenduses oli minu jaoks oluline vaadata tagasi sellele, kust me tulnud oleme. Seetõttu tõime vaatajate ette taas mitmeid tantsupidude kullafondi kuuluvaid vanu tantse, mida juba aastakümneid tantsitud ei ole, kuid mis väga paljude jaoks on tantsupeo pärisosa – näiteks «Kullaketrajad» või «Sõlesepad». See valik õigustas end minu hinnangul täielikult, sest ilma minevikku vaatamata on raske kuhugi edasi liikuda. Lõpuks käime ju kõik moel või teisel ringiratast – iga uus on unustatud vana,» tõdes Rajaste.