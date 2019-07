Norra-Vene töörühm läheb uppunud Vene allveelaeva radiatsiooni mõõtma

Kiirgus- ja tuumaohutuse ameti teatel alustab Norra uurimislaev G.O. Sars täna teekonda Tromsøst ja suundub Barentsi merele, kus allveelaev Komsomolets 1989. aastal põhja läks.

Allveelaevas puhkenud tulekahjus sai surma 69 meeskonnaliikmest 42. Tuumareaktor ja kaks tuumalõhkepead on tänini laeva pardal.

Norra mereuuringute instituudi teadlane Hilde Elise Heldal ütles, et allveelaeva ümbruse reostuse jälgimine on vajalik, et tagada tarbijate usaldus Norra kalatööstuse vastu.