Soome ekspert: Iraani tee relvakõlbuliku uraanini on veel pikk

Iraan teatas täna hommikul, et alustab mõne tunni jooksul uraani rikastusastme tõstmist üle 2015. aasta tuumaleppega määratud 3,67 protsendi taseme.

Juba reedel vihjati, et uraani hakatakse rikastama viie protsendini.

Kuusi ütles sammu kommenteerides, et tuumaelektrijaamad töötavad üldjuhul leppega ülempiiriks võetud 3,67-protsendise uraaniga.

«Kui minnakse üle 3,67 protsendi, tehakse kangemat uraani kui tuumakütuse kasutamise seisukohast vaja on, ja asutakse teele tuumarelvakõlbuliku uraani suunas.»

«Viis protsenti on siiski veel tuumarelvakõlbulikkusest kaugel,» lisas Kuusi. «Uraan on relvakõlbulik alles 80 protsendile lähenedes.»

Kuusi tuletas meelde, et Iraani jõudis enne 2015. aasta lepet 20-protsendise uraanini.

Iraani rikkus tuumalepet juba varem, teatades esmaspäeval, et on ületanud leppes lubatud rikastatud uraani varude piirmäära 300 kilogrammi.

Diplomaatiliste allikate teatel on Iraan ületanud lubatud koguse 2 kiloga.

Kuusi sõnul on kogus väga väike, mis viitab sellele, et Iraan soovis rikkumisega pigem avalikkuse tähelepanu ja survet leppe teistele osapooltele, kes Teherani arvates sellest kinni ei pea.

«Siin on jutt veel üsna väikestest kogustest, aga mida rohkem rikastatud uraani varutakse, seda enam saab seda töödelda ja seda raskem on seda valvata. Kogust piirati eelkõige järelevalve hõlbustamiseks ja et mingit hulka rikastatud uraani ei saaks kusagile peita,» rääkis Kuusi.