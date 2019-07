Laulupeol debüüdi teinud dirigent: minu jaoks on see ime

«Ma arvan, et läks hästi, tunne on küll vähemalt väga hea. Alguses ma mõtlesin küll, et... hirmus oli, väga hirmus. Aga kui ma sinna üles läksin ja auftakti andsin ja nad hakkasid laulma, siis ma teadsin, et nii, nüüd tuleb,» kirjeldas Tuisk.



Tunnet, mis puldis üle tuhandeliikmelist meeskoori juhatades tekib, ei ole dirigendi sõnul võimalik ette kujutada. «See, et ma laulupeol juhatan, see on ulme, see on ime. Minu jaoks on see ime,» sõnas Tuisk.