Uusberg: päev otsa närvitsesin selle esituse pärast

«Jaa, ma jäin rahule küll. Kui täiesti aus olla, siis sealt puldist kuuleb üht koma teist. Väikesed sellised loksud minuni jõudsid, mis ma loodan, et võib-olla publikuni ei jõudnud. Aga nii suurt massi ongi päris keeruline saada täiesti ühes rütmis hingama uudisteose puhul. Minu jaoks suur pingelangus, et niigi hästi läks,» rääkis Uusberg. «Ma päev otsa närvitsesin selle esituse pärast,» tunnistas ta. «Ma mingis mõttes proovi nautisin isegi rohkem, siis oli ka pinge, aga mitte nii suur pinge.»

Uusberg ütles, et tagasiside on olnud heasoovlik. «Eriti tore on kohata lauljaid, keda otseselt ei tunnegi ja kes tulevad väga siiralt tänama. See on võib-olla laulupeo juures üks ilusamaid hetki minu jaoks.»