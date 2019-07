Kuidas pidu läks? «Hiilgavalt, tänan küsimast,» vastas Perens. «Mul on ülev ja uhke tunne.»



Perens rääkis, et laulupeole on kogu aeg olnud suur tung ja see, et inimesi tuli kokku palju, ei olnud tema jaoks üllatav. «Laulupidu on eestlasele tema seljaaju kaudu eluks vajalik,» sõnas ta.



«Ma arvan, et kui Eesti rahval oleks võimalus, siis nad tuleks kõik laulupeole,» sõnas Perens. «Aga mis sa teed, siia platsile rohkem ei mahu.»