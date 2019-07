Aia taha jäänud laulupeoline: oleks võinud inimesi hoiatada, et alles on vähe pileteid

Ants ja Liis jäid pileti ostmisega hilja peale ja proovisid küll järjekorda minna, kuid piletit siiski ei saanud. «Kaks tundi olime, kuid siis öeldi, et ei ole mingit mõtet olla,» sõnas Ants.



«Inimesed tulevad kaugelt linnadest. On see normaalne mis toimub? Inimesed istuvad aia taga. Eesti vabariik, andke andeks. Pileteid ei müüda, ruumi on ju tegelikult.» pahandas mees väravate taga.



Ka Heino Maiberg jälgis laulupidu koos perega eemalt aia tagant. «Väga tore on muidugi olla siin nüüdki kohal, kuigi natuke hiljaks jäi see asi. Parem natuke hilja kui mitte kunagi.»



Mõned inimesed proovisid peole pääseda üle aia ronides. Turvamees ütles, et nägi nõnda peole saabumas kahte inimest.



«Seda oleks võinud kommunikeerida paremini - hoiatada inimesi, et nüüd on ainult 5000 piletit jäänud või kuidagi nii,» pakkus Oliver. «Praegu kõik härrased istusid kodus, sõid lõunat ja mõtlesid, et teeme arvuti lahti ja ostame piletid ära, aga nüüd me siin kõik oleme. Välismaalasi on siin palju värava taga, kes ei saanud pileteid. Tulid sellepärast just siia, et arvasid, et ostavad väravast pileti ja tulevad sisse,» rääkis ta. «Aga nii ta läks. Ei, aga kõik on tore, kõik on hästi, oleme rõõmsad,» lisas Oliver positiivselt.