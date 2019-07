Eile toimusid Kreekas parlamendivalimised ning valimised võitis opositsiooniline konservatiivne partei, kelle liidriks on Kyriakos Mitsotakis. Valimised korraldas senine peaminister, Alexis Tsipras, erakorraliselt, pärast kahte valimiskaotust, mis tabasid tema juhitud erakonda, Syriza.

Mitsotakise Uus Demokraatia sai valimistel 39,8 protsenti häältest ja 158 kohta Kreeka 300-kohalises parlamendis. See tähendab, et Mitsotakis saab juhtida, ilma et peaks tegema koalitsiooni väikesemate erakondadega. Nii veenvat valimisvõitu ei ole Kreekas viimase kümne aasta jooksul olnud.