Iraan ületas uraani rikastamisel 4,5 protsendi taseme

«See puhtuse aste rahuldab riigi tuumajaamade kütusevajaduse täielikult,» lisas ta. Seda võib pidada vihjeks, et riik võib esialgu jääda selle rikastusastme juurde.

Iraan teatas eile, et ei kavatse enam järgida tuumaleppes sätestatud rikastusastme lage. Selle piiri ületamine on teine tuumaleppe kohustus, mida Iraan enam ei täida.

Iraan on tuumarelvaks vajalikust 90-protsendise rikastusastmega uraani omamisest veel kaugel.

USA president Donald Trump lahkus Iraani ja kuue suurriigi lepingust 2018. aasta mais ning kehtestas sanktsioonid paljudele Iraani majandusvaldkondadele. Nende seas on Iraanile tähtis naftasektor ja finantsteenuste sektor.

Siiski on Teheran pärast aasta jagu nõndanimetatud strateegilist kannatlikkust aina pettunum, sest tema hinnangul pole Euroopa riigid suutnud USA sanktsioonide taustal Iraani piisavalt aidata.

Euroopa Liit on arengu pärast äärmiselt mures ning ärgitas Iraani «tagasi pöörama kõiki samme», mis pole tuumaleppega kooskõlas.

«Kui lepingu Euroopa poolte reaktsioon on kummaline, jätame vahele kõik järgmiseks plaanitud sammud ja asume ellu viima viimast,» hoiatas Mousavi.

Ta ei täpsustanud, milles see viimane samm täpselt seisneks, kuid Iraani president Hassan Rouhani on varem hoiatanud, et Iraan võib tuumaleppest lahkuda.