Levits: Läti tuleb puhastada korruptsioonist ja erakonnad sponsorsõltuvusest

«Peab võtma pihku luua ja pühkima maja puhtaks. Puhastama selle 30 aastaga kogunenud saastast, mis venib meie järel ja eristab arenenud õigusdemokraatiast. Need on kelmused hangetel, erakondade sõltuvus sponsoritest ja korruptsioon, maksudest kõrvalehiilimine, kus kelmid saavad osa üldisest hüvest, kuid ei osale selle loomisel, varjulobi jne,» ütles Läti uus president.

Levits märkis, et sellised nähtused on kõiki juba ammu ära tüüdanud, ning tekitavad ausates kodanikes kibestumist riigis. Selliseid küsimusi tuleb lahendada õiguslike vahenditega, tugevasti vähendades nende kahjulikku mõju ühiskonnale, et need kaoks Läti päevakorra peaküsimuste seast.