Afganistani rivaalid lubasid vägivalda vähendada

«Leidis aset üleskutse ja lubadus vägivalla vähendamiseks Afganistanis,» ütles Potzel. Potzeli sõnul laoti läbirääkimistel ühtlasi vundament edasisteks kõnelusteks.

Läbirääkimiste laual oli veel mitu tähtsat küsimust nagu relvarahu ja naiste õigused.

«Erimeelsused on niivõrd kitsal alal, et me oleme ausalt öeldes üllatunud, kui tõsiselt pooled asja võtavad ja kui pühendunud nad on selle konflikti lõpetamisele,» ütles Katari terrorismivastase võitluse eriesindaja Mutlaq al-Qahtani.

USA pealäbirääkija Zalmay Khalilzad ütles, et kõneluste seekordne voor oli eelmistega võrreldes kõige produktiivsem.

«Me kõik tahame stabiilset Afganistani ja kohtumist saab pidada suureks eduks,» sõnas Khalilzad esmaspäeval ajakirjanikele.

Talibani esindaja märkis, et nende pool on samuti arengutega rahul.

Panused olid kõnelustel suured. Neile eelnesid nädala kestnud USA-Talibani läbirääkimised, kus mõlemad otsivad lahendust 18 aastat kestnud sõjale. Need katkestati kaheks päevaks kõneluste ajaks ja jätkuvad teisipäeval.

Washington tahab sõlmida Talibaniga poliitilise leppe enne Afganistani presidendivalimisi, mis tulevad septembris, et välisvägedel oleks aega alustada riigist lahkumist.

Saksamaa ja Katari korraldatud kahepäevasel istungil osales umbes 70 delegaati. Kohtumisel osalesid Afganistani poliitilised raskekaallased, valitsusametnikud ja vähemalt kuus naist.

Taliban, kes on järjepidevalt keeldunud president Ashraf Ghani valitsusega läbi rääkimast, rõhutas, et kõik osalejad viibisid kahepäevasel istungil eraisikutena.

Taliban peab Ghani valitsust USA käpiknukuks ning Ühendriikide ja Talibani kõnelustele nad kaasatud ei ole.

Pühapäeval ja esmaspäeval toimunud kohtumine oli juba kolmas omataoline. Eelmised toimusid veebruaris ja mais Moskvas.

Oodatakse, et Talibaniga sõlmitavas leppes on kaks peamist sammast - USA lahkumine Afganistanist ning Talibani lubadus, et nad ei paku pühasõdalastele redupaika.

Talibani suhe terrorivõrgustikuga Al-Qaeda oli üks peamisi põhjuseid, miks Ühendriigid 18 aastat tagasi Afganistani tungisid.

Siiski on lahendamata mitu rasket küsimust, näiteks Talibaniga võimu jagamine, piirkondlike suurvõimude nagu Pakistani ja India roll ning Ghani valitsuse saatus.

Taliban, kes usub, et riigis vältavas sõjas on edu praegu neil, on jätkanud kõneluste ajal rünnakuid.

Pühapäeval sai Afganistani idaosas Talibani autopommirünnakus surma vähemalt 12 ja haavata kümned inimesed, ütlesid ametnikud.