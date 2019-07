Läti uus president: Läti peab saama Põhja-Euroopa riigiks

Eile sai Läti endale uue presidendi, 64-aastase Egils Levitsi. Kuigi presidendivalimised toimusid Seimis juba 29. Mail, siis ametisse astus ta talles nüüd.

2017. aastal öeldud intervjuus ütles nüüdne president, et «president on riigiametnik, kelle ülesanne on ühendada ja inspireerida».

Eilsetes presidendikõnedes, mida Levits andis päeva jooksul mitu, olid ühtsus ja inspiratsioon tema peamiseks sõnumiks. Lisanduva eesmärgina tõi ta välja modernse ja jätkusuutliku riigi loomise.

Oluliseks probleemiks pidas Levits aga seda, et Läti on üks ebavõrdsemaid riike Euroopa Liidus ning mitmes vallas on näha kahe paralleelse Läti tekkimist. Ta tegi üleskutse loomaks pikajalist solidaarsuspoliitikat üheskoos, et vähendada ebavõrdsust ühiskonnas.

Riigi osas nägi Levits, et Läti peaks ette võtma suuri muutusi. «Pihku peab võtma luua ja pühkima maja puhtaks. Puhastama selle 30 aastaga kogunenud saastast, mis venib meie järel ja eristab arenenud õigusdemokraatiast. Need on kelmused hangetel, erakondade sõltuvus sponsoritest ja korruptsioon, maksudest kõrvalehiilimine, kus kelmid saavad osa üldisest hüvest, kuid ei osale selle loomisel, varjulobi jne,» ütles Läti uus president.

Tartu Ülikooli politoloogia doktorant Lelde Arnicāne ütles Postimehele, et probleemid, mida uus president oma kõnes välja tõi, ei ole Läti kontekstis radikaalselt uued. Samadest probleemidest on räägitud ka varem.

Arnicāne sõnul on Levits aga kindlasti vabam oma mandaadis ning omab oma visiooni Läti tuleviku osas. Levits näeb olulisena Läti kultuuri süvendamist ja laiendamist, mis suudab panustada Euroopa intellektuaalsesse ruumi.

Läti tulevikuna näeb Levits modernset riiki, mis on võimeline olema eeskujuks ka teistele. Just visioonis näeb Arnicāne uue presidendi tugevust - miski, mis võib inspireerida ka poliitilisi erakondi parlamendis. See on Arnicāne sõnul eeltingimuseks, et endale seotud eesmärke ellu viima hakata.

Geopoliitilisel tasemel kiitis Levits oma eelkäijat, Raimonds Vējonist, Läti julgeolekuolukorra parandamise eest ning kritiseeris neid, kes proovivad Lätit kaheks jagada.

«Me oleme Läänemaailma ja Euroopa lahutamatu osa – ja mitte mingi sild ida ja lääne vahel. Ma kategooriliselt keeldun sellisest metafoorist», ütles ta.

«Levitsi hinnangul suudab Läti areneda kaasaegseks Põhja-Euroopa riigiks, mida võiks mitmes valdkonnas tuua eeskujuks kogu maailmale», vahendab ERR.

Arnicāne ütleb, et kommentaar Läti saamisest Põhja-Euroopaks on samuti seotud seotud analoogiaga, mis Levitsile ei meeldi. Öeldes, et Läti on Põhja-Euroopa, paigutab Levits Läti Euroopasse, nii geograafiliselt kui kultuuriliselt. Sellise klassifikatsiooni eesmärk on, et Lätit ei seostataks Ida-Euroopaga, ütleb Arnicāne.

Levits rõhutab ka, et «Läti identiteet on avatud igaühele, kes Lätis elab». Viidates Läti rahvastikuküsimustele, ütles Levits, et Läti peab hakkama tõsisemalt tegelema demograafia ja diasporaa poliitikaga.