Skvernelis otsustas jääda edasi Leedu peaministriks

Skvernelis ütles, et ta jätkab tööd, kuid valitsus peab olema tõhus ja mittepopulistlik ning lähtuma oma programmist.

«Rääkides valitsusest, see peab olema suuteline lahendama probleeme, ning ministrid peavad täitma läbipaistvuse, professionaalsuse ja usaldusväärsuse standardeid,» sõnas ta.

«Ma võin... korrata, et presidendivalimised olid minu kaotus. Ma ei süüdista selles kedagi teist. Need on minu otsused, minu hinnang ja minu teod, mis viisid sellise tulemuseni. Loomulikult oleks olnud parem, kui poleks olnud »välist abi«, kuid läks nagu läks,» ütles Skvernelis täna.