USA tahab koalitsiooni laevaliikluse vabaduse tagamiseks Pärsia lahel

«Me suhtleme praegu mitme riigiga, et näha, kas me saame panna kokku koalitsiooni, mis tagab laevaliikluse vabaduse nii Hormuze väinas kui Bab al-Mandabis,» ütles Dunford.

«Ma arvan, et ilmselt järgmise paari nädala jooksul selgitame me välja need riigid, kellel on poliitilist tahet toetada seda algatust ning seejärel teeme nende (riikide) relvajõududega otse tööd, et selgitada välja konkreetsed võimekused, mis seda (algatust) toetaksid,» seletas USA relvajõudude staabiülem.