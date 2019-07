Erdoğan: Türgi on valmis kasutama rünnakule vastamiseks S-400 süsteeme

"Meil on õigus ja võimalus kasutada seda iga kord, ükskõik millal ja kus meil on seda vaja. See on õhutõrjesüsteem. Me aktiveerime selle, kui meile korraldatakse ükskõik milline rünnak. Seepärast oli meil vaja teha selline investeering," seletas Erdoğan.