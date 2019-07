Paapua Uus-Guinea hõimude verevalamistes on surnud vähemalt 24 inimest

Paapua Uus-Guinea kõrgmiku hõimud on üksteisega sajandeid sõdinud, kuid ligipääs automaatrelvade on kokkupõrked üha verisemaks muutnud.

Hela provintsi administraator William Bando ütles AFP-le, et ohvrite arv võib veel tõusta. «Me saatsime inimesi piirkonda uurima ning ootame siiani vastust,» ütles Bando. Hela provintsi 40-le kohalikule politseinikule saadeti toeks 100 politseinikut teistest provintsidest.

Intsident šokeeris kogu riiki. Hiljuti peaministriks valitud James Marape, kelle valimisringkonda kuulub ka Hela provints, lubas suurendada turvameetmeid. «Teie aeg on läbi,» hoiatas Marape süüdlasi.

«Täna on üks kurvemaid päevi minu elus. Palju süütuid lapsi ning emasid tapeti Munima ja Karida külades,» ütles Marape.

Karida külas tapeti 30 minutit kestnud verevalamistel kuus naist ja kaheksa last ning kaks rasedat ema. Kohalik meditsiinitöötaja Pills Kolo ütles, et mõningaid hakitud kehaosasid oli raske ära tunda.

Marape süüdistas vägivallas kolme sõjapealikut, kes olid sõdinud Tagali hõimuga piirkonnas asuvate kullakaevanduste kontrolli üle. «Kriminaalid, teie aeg on läbi. Võtke õppust sellest, mida ma kavatsen teha kriminaalidega, kes tapavad süütuid inimesi. Ma ei karda kasutada kõige karmimaid seaduslikke meetmeid teie peal,» ütles Marape.

Kokkupõrked hõimude vahel on Paapua Uus-Guinea kõrgmikel tavaliseks nähtuseks. Vanad vaidlused varguste, vägistamiste või resursside kontrolli üle viivad tihti vägivallani.

Kuvatõmmis Google Maps rakendusest. Hela provints on märgitud punasega.

Vaatamata pidevale vägivallale, on tegemist viimaste aastate verisema kokkupõrkega. Valitsusel on keeruline reageerida, sest Hela provintsis viibib alaliselt vaid 40 politseinikut ja 16 sõdurit.

Lähedal asuvas Enga provintsis asutati sarnaste juhtumite tõttu ajutine sõjaväestaap, kuhu saadeti ligi 100 sõdurit, kuid isegi lisavägedega on karmi maastikuga aladel raske kontrolli hoida.

«Kuidas on võimalik, et 400 000 elanikuga Hela provints suudab funktsioneerida ja tagada korra, kui provintsis on vähem, kui 60 politseinikut,» nentis Marape.