Taiwani president: meie demokraatiat ohustab meretagune jõud

USA on ajanud ühe Hiina poliitikat, mille kohaselt tunnustab Washington Pekingit, mitte Taipeid, kuid samal ajal aitab Taiwani nii majanduslikult kui ka sõjaliselt.

Ühe Hiina poliitika järgi eksisteerib kaks Hiina valitsust, mis mõlemad peavad ennast legitiimseks Hiina esindajaks maailmas. Üks neist asub Taipeis ja teine Pekingis. Ühe Hiina poliitika ei sea kahtluse alla, et Taiwan on osa Hiinast, kuid ei anna ka õigustust Pekingile Taiwani vallutada.

Tsai ja teda saatev delegatsioon külastavad Haitit, Saint Kittsi ja Nevist, Saint Vincenti ja Grenadiine ja Saint Luciat. Need saareriigid on neli riiki 17-st, mis tunnustavad Taiwani Hiina asemel. Ülejäänud riigid, mis tunnustavad Hiina asemel Taiwani, on samuti väikeriigid Kesk-Ameerikas ja Vaikses Ookeanis.

Taiwani president ütles Taipei lennujaamas, et soovib jagada vabaduse ja läbipaistvuse väärtusi Taiwani sõpradega. «Meie demokraatia ei ole tulnud kergelt ja nüüd seisab silmitsi meretaguse ohu ja tehnoloogilise sissetungiga,» ütles ta ilmse viitega Hiinale.

«Need on ühised väljakutsed, millega peavad tegelema kogu maailma demokraatiad. Me töötame koos riikidega, kellel on sarnased ideed, tagamaks demokraatliku süsteemi stabiilsust,» ütles Taiwani riigipea.

Tsai teeb Kariibi mere piirkonda sõites ja sealt naastes vahepeatuse ka USA-s. Ta veedab Ameerika Ühendriikide pinnal kokku neli ööd. Tegu on ebatavaliselt pika visiidiga Ameerika Ühendriikidesse, sest varem on Tsai viibinud vaid ühe öö reiside vahepeatustes.

Visiidi esimestel päevadel kavatseb ta külastada New Yorki ning reis lõpetada Denveris.