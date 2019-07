Maailma Rahvastiku Päev - mis on ees ootamas?

Globaalne sündimuse määr on samuti langemas – 3,2 sünnilt naise kohta 1990. aastal 2,5 sünnini naise kohta 2019. aastal. Prognooside kohaselt on langust oodata ka tulevikus.

Kui praeguse 28 Euroopa Liidu liikmesriigi elanikkond oli 1989. aastal, mil tähtpäev loodi, 474 miljonit, siis nüüdseks on see kasvanud 513 miljonini.

Viimane tähendab, et Euroopas suri rohkem inimesi kui samal perioodil juurde sündis. See on teine järjestikune aasta, mil surmasid on rohkem kui sünde, vahendab Euronews.