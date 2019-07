Maduro liitlane välistas ennetähtaegsed valimised

Mõned opositsioon on kõnelustele vastu, sest nad usuvad, et need võivad anda Madurole uue hinguse. Guaidó aga ärgitas neid protsessi uskuma, sest kõik on mõeldud «usurpeerimise lõpetamiseks, üleminekuvalitsuse moodustamiseks ning vabade valimiste pidamiseks».