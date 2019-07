Ghana president ärgitab Aafrikat muutma oma suhet Euroopaga

«Aafrika ja Euroopa on loomulikud partnerid..., kuid see suhe peab olema senisest midagi muud,» ütles Nana Akufo-Addo pärast kõnelusi Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

«Peame saama eemale ideest, et kuskil on jõuluvana, kes tuleb ja arendab meie mandrit meie eest. Jõuluvana pole olemas, oleme vaid meie,» rõhutas ta.

«Seepärast, härra president, ütleme, et meil on tulnud aeg võtta meie saatus meie endi kätesse,» lausus ta president Macronile.

Need, kes juhtisid kuus aastakümmet tagasi Aafrikat hõlmanud iseseisvusliikumisi, said aru, et nendega ei kaasne mitte ainult vabadus suveräänsetest riikidest, vaid see paneb aluse ka ühiskonna ja majanduse ümbertegemisele.