Biden sõimas Trumpi ja lubas demokraatia tippkohtumist

Endine asepresident, kes varajastes küsitlustes on demokraatide eelvalimistel esikandidaat, ütles, et tema välispoliitika saab «põhinema selgetel eesmärkidel, mille ajamiks on läbimõeldud strateegiad, mitte pahurdamine Twitteris».

«Maailm näeb Trumpi sellisena nagu ta on: ebasiiras, kehvasti informeeritud ja impulsiivne, vahel ka korrumpeerunud, ohtlikult saamatu ning minu arvates võimetu täitma juhirolli maailmas ja kodus,» ütles Biden oma välispoliitikast rääkinud kõnes New Yorgis.

Sarnaselt teistele demokraatidest kandidaatidele on Biden lubanud tegutseda kliimamuutuse vastu jõulisemalt. Üle maailma on aina enam näha märke, et temperatuuride tõusul on juba olnud Maale märkimisväärne mõju.