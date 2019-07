Pakistani rongiõnnetuses sai surma 23 inimest

«Viimastel meile teadaolevatel andmetel on ohvrite arv kerkinud 23-ni, kui mitmed inimesed saadud vigastustesse erinevates haiglates surid,» lausus Pakistani kõrge raudteeametnik.

Tema sõnul on ravil endiselt 73 inimest.

Teine kõrge raudteeametnik kinnitas ohvrite arvu, lisades, et päästjad on rusudest kõik hukkunud ja vigastatud välja toonud.

«Nüüd me keskendume rööbaste puhastamisele,» ütles ta, lisades, et juhtunu osas on algatatud juurdlus.