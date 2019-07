Uut tüüpi plastikmaterjal, mis laguneb merevees

Mida tähendab 32% aastas toodetud plastikut? See on võrdne prügihulgaga kui iga minut visataks merevette ühe prügiautotäie plastiku.

Kui muutusi ette ei võeta, on oodata, et ookeanis lõpetava plastiku hulk kasvab ka tulevikus.

Viimasel ajal on mitmed organisatsioonid asunud tõsisemalt tegelema ookeanireostusega. Näiteks idufirma The Ocean Cleanup, mis alustas 2013. aastal, on nüüdseks hakanud tegelema suuremastaabilise plastiku eemaldamisega ooeanidest.

Teine võimalus on muuta seda, missugust plastikut toodetakse. Kui plastiku sattumist ookeanidesse ei ole võimalik peatada, siis on võimalik teha arenguid selle osas, missugune plastik ookeanivetesse jõuab.

Hiljuti on Itaalia firma Novamont välja tulnud plastikuga, mis on loodud merevetes iselagunema. Merevetes tehtud katsed on näidanud, et Novamonti plastik hakkab vee all lagunema kuu aja jooksul ning on täielikult lagunenud aastaga.