Venemaa nimetas absurdseks Baltimaade proteste ilutulestiku vastu

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on teade Vene ilutulestiku korraldamise kohta Tallinna taasokupeerimise 75. aastapäeval provokatiivne samm.

"Tallinna taasokupeerimine ei toonud Eestile vabadust, vaid pool sajandit väldanud nõukogude okupatsiooni. Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse katkematus on alus meie riiklusele nii täna kui homme," ütles Reinsalu.

Ka Läti välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri Vadim Vassiljevi, et avaldada protesti Moskva kavatsuse vastu punavägede Riiga sisenemise aastapäeva puhul 13. oktoobril ilutulestik korraldada.

"Kui ma eile neid uudiseid nägin, pidasin seda mingiks veaks. Jutt on ilutulestikust meie riigi territooriumil ning on arusaamatu, miks me peame luba küsima, mis puhul seda korraldada," kommenteeris Zahharova.