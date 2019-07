Video: USA rannavalve peatas hoo pealt narkoallveelaeva

Eile avaldatud video filmiti 18. juunil Vaikse ookeani idaosas. Kahe minuti pikkuses videos hõikab piirivalvur hispaania keeles käsklusi, et allveelaev peatuks, kuid tulutult. Lõpuks hüppavad liikuva aluse peale kaks täies relvastuses sõdurit, kes ka lõpuks laeva peatavad.

Allveelaevast leidsid sõdurid viis kurjategijat. Edasi tegeleb kriminaalidega USA narkopolitsei (DEA).

Leitnant Stephen Brickey selgitas, et viimase nelja aasta jooksul on Kesk- ja Lõuna-Ameerika kartellid üha enam sarnaseid allveelaevu kasutanud.

Pooleldi vee alla peidetud allveelaevad on üsna haruldased ja väga kallid ning kartellid ehitavad neid sügaval džunglites, et seadusesilmad midagi ei kahtlustaks. Kui alus valmis saab, täidetakse see narkootikumidega ning saadetakse teele. Birckey sõnul on allveelaevu lennukite abita pea võimatu avastada.

Columbia mereväe sõdurid avastasid džunglist smugeldajate ehitatud allveelaeva. FOTO: JAIME SALDARRIAGA / REUTERS / Scanpix

«Nad sulanduvad sisse. Enamus alusest on vee all, ehk seda on väga raske märgata. Lisaks värvitakse allveelaevad siniseks, et neid veelgi enam peita,» ütles leitnant.

Isegi, kui piirivalvel õnnestub alus kinni nabida, tuleb neil kiiresti tegutseda. Igale alusele on ehitatud tagavaraabinõu, mis võimaldab alusel kiiresti uppuda. Brickey sõnul suudab piirivalve vaid 11 protsenti alustest kinni nabida.