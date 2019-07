Briti politsei hakkab uurima suursaadiku memode lekitamist

Rahvusringhääling BBC vahendas kõrge politseiametniku Neil Basu arvamust, kelle sõnul on juhtum pälvinud üldsuse tähelepanu ja süüdlased vaja vastutusele võtta.

Darrochi sulest pärinenud salastatud memod nägid päevavalgust ajalehes Mail on Sunday ja nende sisu tekitas Londoni võimukoridorides suure tormi.

Trump teatas seepeale, et tema valitsus kavatse enam Darrochiga asju ajada.

«Pärast ametlike dokumentide lekkimist sellest saatkonnast on kõvasti spekuleeritud minu positsiooni ning järelejäänud ametiaja pikkuse üle,» kirjutas Darroch lahkumisavalduses.

«Tahan panna nendele spekulatsioonidele punkti. Praegune olukord on teinud mulle võimatuks täita oma rolli nii nagu mulle meeldiks,» ütles ta.

«Arvan, et praegustes tingimustes oleks vastutustundlik kurss lubada määrata ametisse uus suursaadik.»

Briti peaminister Theresa May ütles hetki pärast Darrochi tagasiastumist, et kriitika, mida suursaadik taluma pidi, oli «rohkem kui ebaõiglane ja vale».

«Arvan, et ta on teeninud auväärselt ja hästi ning teda tuleks selle eest tänada,» lisas May.