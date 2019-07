Kui eurooplastele pole Nordrhein-Westfaleni liidumaal asuv Duisburg kuigivõrd tuntud linn, siis Hiinas on lood teisiti. Kohalikud armastavad kiidelda, et Shanghai lennujaamas asuvale maakaardile on Duisburg kantud suuremalt kui Euroopa suurriikide pealinnad London, Pariis või Berliin.