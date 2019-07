Venemaa kavatseb S-400 süsteeme toimetada mitmele Lähis-Ida riigile

«Türgi on alles algus. S-400 ja veelgi arenenumad Venemaa süsteemid ilmuvad regiooni. Me teeme lähedast koostööd ja see koostöö saab olema tohutu. Ja ma olen kindel, et me peame seda koostööd igal võimalikul viisil,» ütles Slutski telekanalile RT.

«Sea on väga tõsiseid ja olulisi riike, mis on otseselt öelnud, et neil on samasugused soovid ja vajadused, mis tuleb kindlasti täita. Seal on tulemas tarneid veel lähiajal,» rääkis Slutski.

USA teatab järgmisel nädalal Türgile kehtestatavatest sanktsioonidest seoses Venemaalt ostetud õhutõrjesüsteemiga S-400, edastas eile meediakanal Bloomberg oma allikatele viidates.

Türki hakkasid reedel saabuma Vene õhutõrjesüsteemi S-400 komponendid, seda hoolimata USA sanktsioonide ähvardusest.

Türgi kaitseministeerium teatas eile Twitteris neljandast Vene kaubalennukist, mis saabus pealinna Ankara lähistel Murtedi õhuväebaasi.

USA on korduvalt ähvardanud, et kehtestab sanktsioonid oma NATO liitlase Türgi suhtes ning peatab Türgiga F-35 varghävitajate programmi, kui Ankara ei loobu kavast osta Vene õhutõrjesüsteeme. Türgi pole USA survele allunud ning rõhutab, et kaitsevarustuse ostmine on riigi suveräänne küsimus.