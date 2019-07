Meedia: lahingutes kurdi sissidega hukkus kolm Türgi sõdurit

Lahingud leidsid aset Iraagi ja Iraani piiri vahele jäävas Hakkari provintsis vahendas DHA, lisades, et hukkus ka kolm kurdi, keda teates nimetati terroristideks.

PKK juhitav kurdide võitlus enesemääramise eest on alates 1984. aastast nõudnud enam kui 40 000 inimese elu. PKK on aktiivne peamiselt riigi kaguosas, kuid sel on üksikuid baase ka teisel pool piiri Põhja-Iraagis.