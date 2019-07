Guatemala president tühistas päev enne kohtumise Trumpiga

Guatemala valitsus ütles avalduses, et kohtumine jäetakse ära seoses «spekulatsioonidega» võimaliku leppe allkirjastamise üle.

Selline kokkulepe muudaks Guatemala «turvaliseks kolmandaks riigiks» ning tähendaks, et ta peab pakkuma asüüli migrantidele, kes saabuvad Guatemalasse teel Ühendriikidesse.

Paljud migrandid Hondurasest ja El Salvadorist tulevad Guatemalasse, et suunduda edasi Mehhikosse ja seejärel jõuda USA piirile.

Guatemala valitsus teates Moralese visiidist sel nädalal, öeldes, et sellel käsitletakse migratsiooni ja julgeoleku küsimusi, kuid ei täpsustanud nende sisu.

Guatemala ametnikud möönsid, et peetakse kõnelusi «turvalise kolmanda riigi» kokkuleppe üle ning see tõi kaasa spekulatsioonid.

Leppe vastaste sõnul ei taha nad, et Guatemala muutuks niinimetatud prügimäeks migrantidele, kes USA poole suunduvad, eriti arvestades seda, et ka guatemalalased on tihti osa migrantide karavanidest.