Rouhani: Iraan on sanktsioonide tühistamisel valmis kõnelusteks USA-ga

«Me oleme alati uskunud kõnelustesse... kui nad tühistavad sanktsioonid, lõpetavad rakendatud majandussurve ja naasevad lepingusse, oleme valmis pidama Ameerikaga kõnelusi täna, just praegu ja ükskõik kus,» ütles Rouhani.

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on öelnud, et on avatud läbirääkimistele Iraaniga tuuma- ja julgeolekuküsimustes kaugemale ulatuva kokkuleppe üle.