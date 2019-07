Suurbritanniat tabab sügiseni kestev kuumalaine

Ilmaennustajad ütlevad, et soojemaid ilmasid on oodata üle kogu riigi kuni oktoobrini. Sellest lähtuvalt on soovitatud vanematel jälgida, et nende lapsed kasutaksid suvepuhkuse ajal päikesekreemi.

«Järgmise kolme kuu jooksul saame me enamasti näha sooja ilma ja pilvitut taevast,» ütles Briti ilmateenistuse meteoroloog Helen Roberts väljaandele The Sun. Briti ilmateenistus on edastanud ilmaprognoosi ka valitsusele, et see saaks eesolevateks kuudeks valmistuda, vahendab Daily Star.