Türgis märgitakse kolme aasta möödumist riigipöördekatsest

Ankara süüdistab putšikatse korraldamises Ühendriikides paguluses elavat islamivaimulikku Fethullah Güleni ja on kuulutanud tema liikumise terroriorganisatsiooniks. Alates 2016. aastast on Türgis seoses riigipöördekatsega kinni peetud kümneid tuhandeid inimesi, 150 000 avaliku sektori töötajat on väidetavate sidemete tõttu Güleniga vallandatud või on nende teenistuskohustuste täitmine peatatud.