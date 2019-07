Fotod: Mehhiko Sian Ka'ani looduskaitseala laastab maastikupõleng

Tule levimine aeglustus esmaspäeval ja kohalike võimude teatel on umbes 30 protsenti põlengust kontrolli all.

Keskkonnaminister Afredo Arellano ütles raadiojaamale Imagen Radio, et kuivus ja kõrge õhutemperatuur on aidanud maastikupõlengu levimisele kaasa.

Mehhiko Kariibi mere rannikul asuv Sian Ka'ani looduskaitseala on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja ning on tähtis turismisihtkoht. Seal on džungleid, märgalasid ja korallrahu, samuti maiadega seotud arheoloogilisi paiku ning puumasid, ahve ja krokodille.