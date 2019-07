Khamenei: Iraan jätkab tuumaleppega võetud kohustustest taganemist

«Teie ei täitnud ühtegi endale võetud kohustust, miks tahate te meilt kohustuste täitmist?» küsis Khamenei ja kritiseeris 2015. aastal sõlmitud tuumaleppe kolme Euroopa osapoolt Suurbritanniat, Saksamaad ja Prantsusmaad.

«Alustasime äsja endale võetud kohustustest taganemist ja see protsess jätkub kindlasti,» lausus ajatolla Teheranis peetud kõnes, mis kanti osaliselt televisioonis üle.

Iraani kõrgeim juht lubas anda vastulöögi Suurbritanniale Iraani naftatankeri arestimise eest Süüriale kehtestatud sanktsioonide rikkumise tõttu ja süüdistas Londonit piraatluses.

«Õelad britid on toime pannud piraatluse ja varastanud meie laeva. Jumala tahtel ei jäta islamivabariik ja selle pühendunud väed sellistele kõlvatutele tegudele vastust andmata,» lausus Khamenei.

2015. aastal Iraani ja suurriikide vahel sõlmitud tuumaleppega nõustus Teheran piirama oma tuumaprogrammi vastutasuks sanktsioonide leevendamisele. USA lahkus tuumaleppest eelmisel aastal ja taastas Iraani-vastased sanktsioonid. Viimastel nädalatel on Iraan asunud hoogustama uraani rikastamist ja ületanud leppega ette nähtud piirangud.

Eelmisel nädalal teatas Iraan, et ületas tuumaleppega lubatud rikastatud uraani lae 3,67 protsenti. Samuti on islamivabariik ületanud 300 kilogrammi juures asuva piirangu rikastatud uraani varudele.

Lepingu Euroopa osapooled Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa kutsusid pühapäeval kõiki pooli dialoogi jätkama. Kolmik väljendas muret, et tuumalepet ähvardab läbikukkumine, kuid rõhutas, et selle püsimine on Iraani ülesanne.

Islamivabariik suurendas esmaspäeval survet Euroopale, nõudes praktilisi ja tõhusaid samme leppe tingimuste täitmiseks ning ähvardades pöörata riigi tuumaprogrammi tagasi leppe-eelsesse aega.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini ütles esmaspäeva õhtul samas, et Teherani sammud, sealhulgas uraani rikastamine kaugemale leppes seatud 3,67-protsendi laest, on tagasi pööratavad ning et leppe teised osapooled ei pea Iraani rikkumisi «märkimisväärseks mittetäitmiseks».

Iraan on korduvalt hoiatanud, et lahkub leppest sootuks, kui selle järelejäänud osapooled ei taga riigile USA sanktsioonidest mööda minnes leppega lubatud majanduslikku tulu.

Ühendriigid on samal ajal saatnud Iraani lähistele tuhandeid sõdureid, tuumarelvavõimekusega B-52 pommitajaid ja hävitajaid. Hormuze väinas on salapärastel asjaoludel rünnatud naftatankereid ning Iraan tulistas alla USA luuredrooni, mis on tekitanud hirmu sõja puhkemise ees.