Venemaa ja Iraan arendavad krüptovaluutat sanktsioonide rikkumiseks

Mõttekoja Foundation for Defense of Democracies (FDD) värskest uuringust selgub, et kui seni ei ole Venemaa, Iraan, Hiina ja Venezuela suutnud rahvusvahelises kaubanduses vältida USA kehtestatud sanktsioone, siis plokiahela tehnoloogia kasutuselevõtt võib seda peagi muuta.

Kõik neli riiki on alustanud katsetusi plokiahela tehnoloogiaga, mida riigijuhid on esitanud kui võimalusi õõnestada USA kontrolli maailmamajanduse üle ja suurendada enda vastupanuvõimet sanktsioonidele.

«Ameerika vastased näevad plokiahela tehnoloogias võtmekomponenti seismaks vastu USA majanduslikule võimekusele,» lausus FDD uurija Yaya J. Fanusie. «Ning USA mõjupositsioon ei ole tingimata igavene.»

FDD hoiatab, et nende riikide väljastatud digivaluuta muudaks sanktsioonide kehtestamise palju keerulisemaks, eriti, kui see oleks seotud mõne suurema kaubaartikliga nagu näiteks nafta. Mõttekoda lisab, et Washington peab arendama oma ekspertiisi, et juhtida rahvusvahelist krüptovaluuta võidujooksu.

Raporti kohaselt kujutab endast suurimat ohtu Hiina, millel on neljast mainitud riigist kõige suurem majandus ning mis on tehnoloogiliselt kõige arenenum. Hiina on juba alustanud plokiahela tehnoloogia kasutusele võtmist ning selle riiklik krüptovaluuta suudaks võistelda dollaripõhise majandussüsteemiga.

«Selline Hiina samm, eriti kui see oleks seotud kaubanduse viimisega konventsionaalsest süsteemist plokiahela platvormile, muudaks mängulauda täielikult,» leiti raportis.

Kuigi Venemaa plaanid krüptovaluuta kasutamiseks eksisteerivad seni ainult idee tasandil, on märke sellest, et Venemaa eirab USA sanktsioone bitcoini investeerimisega.

President Vladimir Putin on andnud mõista, et kuna Venemaa dollarites hoitav vara kahaneb USA sanktsioonide tõttu, otsitakse alternatiivseid hoiustamise ja ülekannete teostamise võimalusi.

Analüütikud on toonud välja, et Venemaal on bitcoini tehingud tõusuteel ning sageli hõlmavad need suuri summasid, mis teostatakse ilma ametliku järelvalveta.

Kuigi lühemas perspektiivis ei ole krüptorubla kasutuselevõtt tõenäoline, otsib Venemaa viise, kuidas arendada digivaluutat, mida oleks võimalik kasutada kaubavahetuses regionaalsete liitlaste ja Venemaaga koostööd tegevate riikidega väljaspool rahvusvahelist SWIFT pangandussüsteemi.

SWIFT pangandussüsteemile alternatiivi leidmisest on äärmiselt huvitatud ka Iraan, eriti pärast USA lahkumist Iraaniga sõlmitud tuumaleppest. Teheran on alustanud investeerimist plokiahela tehnoloogia pilootprojektidesse ning õpetab plokiahela tehnoloogiat ülikoolides.

Sel kuul selgusid uued üksikasjad Iraani plaani kohta hakata kaevandama kullaga seotud krüptovaluutat. Teadaolevalt hakkab sellega tegelema Iraani era IT-ettevõtete konsortsium.

Iraani IT-ettevõtte FANAP tegevjuht Shahab Javanmardi avaldas, et uus krüptovaluuta rakendab Iraani odava elektri varusid, et lihtsustada Iraani pankade külmutatud varade kasutamist.

Iraani kaubanduse edendamise organisatsiooni tegevjuhi väitel peab Teheran läbirääkimisi Austria, Bosnia, Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa, Lõuna-Aafrika Vabariigi ja Šveitsiga, et alustada krüptovaluuta kasutamist rahvusvahelistes tehingutes.

Tänasega on Venezuela aga ainus riik, mis on andnud välja oma enda krüptovaluuta, kuigi selle on tagasi lükanud nii riigi enda kodanikud kui rahvusvahelised kaubanduspartnerid.

Nicolás Maduro režiimi krüptovaluutat nimega Petro nähakse rohkem propagandasaavutuse kui tõsiseltvõetava tehnoloogilise või majandusalgatusena.

Sellegipoolest toob FDD raport välja, et Venezuela eksperimenti võivad kasutada teised riigid, et vältida tulevikus Caracase vigasid plokitehnoloogia kasutusele võtmisel.

Raportis lisatakse, et USA majandussektoril on vähem lühiajalisi plaane uut tüüpi ülekandesüsteemide välja töötamiseks kui selle vastastel.