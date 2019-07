Vabaühendus: lapsed võitlevad Jeemeni konfliktis mõlemal poolel

Sanaas baseeruva vabaühenduse andmetel värvati või kasutati 2018. aastal Jeemeni konfliktis rohkem kui tuhandet last, neist 72 protsenti huthi mässuliste poolel. Laste seas oli ka tüdrukuid.

Almutawakel ütles, et Jeemeni konfliktis on hävitatud üle 2000 kooli.

«Paljudes kogukondades näete fotosid lastest, kes on viidud rindele ja tuuakse tagasi surnutena,» lisas ta.

Lapsed lähevad võitlema «mitte ainult raha pärast, vaid ka selle emotsionaalse keskkonna pärast. Nad ütlevad, et nende sõbrad on saanud surma, seega ainus reageering on minna rindele».