Vene asepeaminister: vajadus uue lennukikandja järele on vaieldav

Otsuse peab tema sõnul tegema Vene kaitseministeerium. «Relvastusprogramm ei näe selleks perioodiks ette lennukikandja ehitamist. Aga see ei välista töö alustamist, see on kaitseministeeriumi otsus,» ütles ta. Kaitseministeerium ehk Vene merevägi peab tema sõnul põhjendama lennukikandja vajalikkust ja kasulikkust.

«Minu vaatepunktist on see küsimus väga vaieldav. Ei ole keeruline sellisele objektile lööki anda, seda tehnilisest, sõjalisest vaatepunktist, pidades silmas võimsate täppisrelvade kättesaadavust. Eriti pidades silmas, et ameeriklased on lahkunud ja on pannud meid lahkuma INFi (keskmaa tuumarakette keelustavast – toim.) leppest,» jätkas ta.

«Aga see ei ole minu ega valitsuse küsimus, vaid kaitseministeeriumi oma. Kui nad teevad otsuse, siis me otsime rahastust ja teeme selle ära. Meil on väga huvitavad projektid,» lisas asepeaminister.

«Ameeriklaste jaoks on lennukikandjad hädavajalikud, juba nende teistsuguse asukoha tõttu. Neile on neid vaja ainuüksi kohalolu tagamiseks. Lennukikandja vajab tõsist kaitset, sellel peab olema grupp, mis seda pidevalt saadab. Need asjad maksavad. On see kulu seda väärt? Need küsimused on pidevalt üleval,» märkis ta.