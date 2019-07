Euroopa pettustevastase ameti andmetel röövivad salasigarettide tootjad iga aasta Euroopa riikide kassadest kümme miljardit eurot. Ebaseaduslik tubakatööstus on eriti ohtlik, sest müügituluga rahastatakse organiseeritud kuritegevust.

Salasigarettide tootjad on tihedalt seotud organiseeritud kuritegevusvõrgustikega. Tubakatootjad kasutavad kuritegevusvõrgustikke, et oma tooteid illegaalselt üle piiride toimetada. Salasuitsud on üks põhilisi tuluallikaid kuritegevusorganisatsioonidele ja terrorirühmitustele.